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Мерцу не хватило голосов в первом туре для избрания канцлером Германии

За кандидата проголосовали 310 человек из необходимых 316.
Игнат Далакян 2025-05-06 11:45:00
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Глава альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог набрать абсолютное большинство голосов, чтобы стать канцлером Германии в первом туре. Об этом стало известно из трансляции выборов в правительство страны.

Всего в голосовании участвовал 621 человек. По итогам голосования выяснилось, что за кандидата проголосовали 310 человек (для избрания необходимо было набрать 316 голосов), против - 307. Три человека воздержались, и один бюллетень оказался недействительным.

В результате заседание было прервано для консультаций политических групп. Сейчас Социал-демократическая партия Германии и блок ХДС/ХСС занимают в бундестаге 328 мест.

Ранее федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию». Во внешнеполитическом ведомстве Германии сообщили, что такое решение стало результатом досконального и независимого расследования.

#Выборы #Германия #голосование #ФРГ #канцлер #Фридрих Мерц
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