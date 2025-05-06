В МВД рассказали о погибших при перестрелке в Махачкале полицейских

В МВД назвали мена двух из трёх полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Исламу Арсланбекову и Газибегу Шахбанову было всего 26 и 27 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что Газибег первым прибыл на место происшествия. Не так давно он женился и должен был получить новое звание буквально на днях. Коллеги отмечали его как честного сотрудника и добропорядочного человека.

Нападение на сотрудников ГАИ произошло днем 5 мая. Злоумышленники открыли стрельбу, а затем угнали служебный автомобиль и скрылись. По последним данным, три человека погибли и пять пострадали в результате перестрелки.