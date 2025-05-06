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В МВД рассказали о погибших при перестрелке в Махачкале полицейских

Сотрудники честно выполняли свой служебный долг.
Константин Денисов 2025-05-06 00:07:56
© Фото: sledcom_press Telegram

В МВД назвали мена двух из трёх полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Исламу Арсланбекову и Газибегу Шахбанову было всего 26 и 27 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что Газибег первым прибыл на место происшествия. Не так давно он женился и должен был получить новое звание буквально на днях. Коллеги отмечали его как честного сотрудника и добропорядочного человека.

Нападение на сотрудников ГАИ произошло днем 5 мая. Злоумышленники открыли стрельбу, а затем угнали служебный автомобиль и скрылись. По последним данным, три человека погибли и пять пострадали в результате перестрелки.

#Дагестан #Махачкала #МВД России #ГАИ
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