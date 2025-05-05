Минздрав: трое погибли и пятеро пострадали при перестрелке в Дагестане

В дагестанском Минздраве уточнили количество погибших и пострадавших в результате перестрелки в Махачкале. По обновленным данным, погибли три человека, ранения получили пятеро.

«По уточненной информации, в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что трое пострадавших являются гражданскими, одна из них - девочка 17 лет. Еще двое - полицейские. Медики крупных больниц республики занимаются их лечением.

Ранее очевидица события Патимат Алиева рассказала «Звезде», что перестрелка длилась более получаса. Жители города, услышав стрельбу, в панике бежали и прятались в ближайших зданиях.