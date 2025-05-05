МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: трое погибли и пятеро пострадали при перестрелке в Дагестане

Согласно сообщению Минздрава, двое пострадавших являются сотрудниками полиции, еще трое - гражданские.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 17:43:42
© Фото: ТРК «Звезда»

В дагестанском Минздраве уточнили количество погибших и пострадавших в результате перестрелки в Махачкале. По обновленным данным, погибли три человека, ранения получили пятеро.

«По уточненной информации, в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что трое пострадавших являются гражданскими, одна из них - девочка 17 лет. Еще двое - полицейские. Медики крупных больниц республики занимаются их лечением.

Ранее очевидица события Патимат Алиева рассказала «Звезде», что перестрелка длилась более получаса. Жители города, услышав стрельбу, в панике бежали и прятались в ближайших зданиях.

#Дагестан #минздрав #Трагедия #перестрелка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 