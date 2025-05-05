«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для акции 9 Мая

«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция на 9 Мая. Об этом говорится в базе данных Роспатента.

Отмечается, что заявку на регистрацию эмблемы подали еще в октябре 2023 года. Решение о регистрации принято Роспатентом в апреле 2025 года.

Согласно базе данных, под этим знаком будет разрешена продажа широкого ассортимента товаров, в том числе игрушек, головных уборов и даже боеприпасов для огнестрельного оружия.

Напомним, в 2025 году шествие «Бессмертного полка» в России пройдет в смешанном формате. Кроме того, акция состоялась за рубежом, в том числе впервые в Вашингтоне за шесть лет.