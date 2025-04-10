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«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

Шествие пройдет как в традиционном формате, так и онлайн.
Глеб Владовский 2025-04-10 14:00:23
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК Звезда

Шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая пройдет в смешанном формате. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

«"Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», - подчеркнула она.

Цунаева также отметила, что шествие состоится в городах, где местные власти сочтут его проведение возможным «по соображениям общественной безопасности». Кроме того, акция будет проходит и в онлайн-формате. Любой желающий сможет принять в ней участие на одноименном сайте.

Ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что участники СВО поддержат акцию «Бессмертный полк». Они разместят портреты участвовавших в Великой Отечественной близких в блиндажах и пунктах временной дислокации. Также эти портреты появятся и на российской боевой технике. 

#Россия #в стране и мире #день победы #Бессмертный полк #Шествие
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