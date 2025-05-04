В Вашингтоне впервые за 6 лет прошла акция «Бессмертный полк»

В Вашингтоне впервые за 6 лет прошла согласованная местными властями акция «Бессмертный полк». Шествие началось у Белого дома и направилось к мемориалу Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

В мероприятии участвовали около сотни человек. Они прошли организованной группой в сопровождении музыкального оркестра от Белого дома по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее.

Участники шествия несли транспаранты и портреты родственников. Полицейские обеспечивали охрану правопорядка и предотвращали провокации.

Участница Елена Горбатюк-Магами приехала из Вирджинии. Она вышла на акцию, чтобы «правда была за нами» и «мы победили». Елена планирует участвовать в праздничных мероприятиях в Москве.

В предыдущие годы акция в США не проводилась из-за пандемии коронавируса и сложной политической ситуации.

Ранее шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пекине и Амстердаме.