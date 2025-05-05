МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 20 человек пострадали при ударе Израиля по Эль-Ходейде в Йемене

Из-за израильских ударов порт Ходейда приостановил работу.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 22:25:05
© Фото: xTAVIx X.com

Израильские истребители атаковали провинцию Эль-Ходейда в Йемене, в результате нападения ранения получил 21 человек. Об этом сообщили в минздраве йеменского движения «Ансар Аллах».

 «По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод "Баджель" пострадал 21 гражданский», - передает данные ведомства агентство Saba.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар нанесли 20 истребителей, они сбросили 50 боеприпасов. Из-за атаки йеменский порт Ходейда приостановил работу. Когда он возобновит ее, остается неясным, источник ТАСС заявил, что это зависит от масштабов разрушения.

Ранее восемь человек пострадали при обстреле израильского аэропорта Бен-Гуриона. Некоторые получили травмы конечностей и головы, также у многих было состояние шока.

#в стране и мире #Израиль #Йемен #Хуситы #атака #удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 