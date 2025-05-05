Более 20 человек пострадали при ударе Израиля по Эль-Ходейде в Йемене

Израильские истребители атаковали провинцию Эль-Ходейда в Йемене, в результате нападения ранения получил 21 человек. Об этом сообщили в минздраве йеменского движения «Ансар Аллах».

«По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод "Баджель" пострадал 21 гражданский», - передает данные ведомства агентство Saba.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар нанесли 20 истребителей, они сбросили 50 боеприпасов. Из-за атаки йеменский порт Ходейда приостановил работу. Когда он возобновит ее, остается неясным, источник ТАСС заявил, что это зависит от масштабов разрушения.

Ранее восемь человек пострадали при обстреле израильского аэропорта Бен-Гуриона. Некоторые получили травмы конечностей и головы, также у многих было состояние шока.