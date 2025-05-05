Погибший при перестрелке в Махачкале полицейский первым прибыл на вызов

Погибший в перестрелке в Махачкале сотрудник ППС Газибек Шахбанов первым прибыл на вызов коллег. Об этом сообщил его сослуживец.

«Газибек Шахбанов служил около четырех лет в полиции. Говорил, что всегда мечтал быть полицейским. Буквально на днях ему должны были дать новое звание», - рассказал он RT.

По его словам, свою работу погибший выполнял честно и был бесстрашным человеком. Также он рассказал, что 25-летний Газибек недавно женился.

Нападение на сотрудников ГИБДД произошло днем 5 мая. Злоумышленники открыли стрельбу, а затем угнали служебный автомобиль и скрылись. По последним данным, три человека погибли и пять пострадали в результате перестрелки.