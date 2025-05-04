Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Артиллеристы применили высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь». Видео их работы показало Минобороны России.
Российские военнослужащие поразили точечными ударами скопления живой силы и укрепленные позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.
Самоходка работала с закрытой огневой позиции. Артиллеристы уничтожили все выявленные вражеские цели. Попадания подтверждены кадрами оперативного контроля.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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