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«Мста-С» ударила по целям боеприпасом «Краснополь» у села Богатырь

Российские военнослужащие поразили цели в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.
2025-05-04 06:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Артиллеристы применили высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь». Видео их работы показало Минобороны России.

Российские военнослужащие поразили точечными ударами скопления живой силы и укрепленные позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.

Самоходка работала с закрытой огневой позиции. Артиллеристы уничтожили все выявленные вражеские цели. Попадания подтверждены кадрами оперативного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #краснополь #высокоточный боеприпас #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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