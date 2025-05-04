Экс-депутат Рады назвал гопаком на граблях запрет русского в школах

Запрет русского языка в украинских школах противоречит Конституции страны и поэтому является преступлением со стороны властей. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В разговоре со «Звездой» он раскритиковал действия уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, который мониторит использование русского языка в школах.

«Ему надо сесть за изучение Конституции. В ней есть 19 статья. Она гласит, что граждане Украины имеют право делать все, что не запрещено законом, а власти то, что предписано. Они вопреки Конституции, где прописано черным по белому, что государство способствует развитию и распространению русского языка и других языков, принимают целый пакет новых законов и запретов», - объяснил Олейник.

В любом правовом государстве принимаемые законы должны соответствовать основному - Конституции, уточнил собеседник «Звезды». Действующие запреты касаются не только русского, но и венгерского, а также языков других нацменьшинств.

«Украина должна исповедовать верховенство права. Если все действия государства противоречат основному закону, то это гопак на граблях. Так что все эти действия являются совершенно неконституционными и в них есть состав преступления», - подытожил экс-депутат.

Ранее стало известно, что с 28 апреля в украинских школах проводится масштабная проверка использование педагогами и учениками украинского и русского языков.

Омбудсмен пришел к выводу, что количество школьников, изучающих русский или получающие на нем образование, сократилось до минимума. Сейчас таких детей всего 345 на всю страну, в 2021-2002 их было около 100 тысяч.

Тарас Кремень уверен, что украинский должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в спортзале и библиотеке.