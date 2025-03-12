В Раде рассмотрят законопроект о запрете русского языка на переменах в школах

В Верховную Раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете русского языка на переменах в школах Украины. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский.

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе», - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что министерство образования Украины одобрило законопроект, запрещающий школьникам говорить на переменах по-русски.

Напомним, в конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования любого языка, кроме украинского. Отмечалось, что инициатива подразумевала обязательное использование на территории школ на Украине украинского языка, при этом запрещала только русский язык. Но языков других национальных меньшинств запрет не касался.