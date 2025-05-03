МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине число школьников, изучающих русский, достигло рекордного минимума

Сейчас таких детей всего 345, в 2021-2022 году их было около 100 тысяч.
Ирина Егорова 2025-05-03 18:02:10
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Keystone Press Agency, Global Look Press

Количество учеников, изучающих русский язык или обучающихся на нем в украинских школах, сократилось до рекордного минимума, заявила уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь. Сейчас таких детей всего 345 на территории Украины, в 2021-2022 году их было около 100 тысяч, уточнил он.

По словам омбудсмена, уже со следующего учебного года ситуация будет изменена окончательно и русский язык полностью уйдет из украинских школ.

«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об "остаточном контингенте", поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», - считает он.

Языковой омбудсмен считает, что украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и даже в бомбоубежище.

Ранее сообщалось, что министерство образования Украины одобрило законопроект, запрещающий школьникам говорить на переменах по-русски.

Напомним, в конце сентября 2024 года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования любого языка, кроме украинского. Отмечалось, что инициатива подразумевала обязательное использование на территории школ на Украине украинского языка, при этом запрещала только русский язык. Но языков других национальных меньшинств запрет не касался.

В то же время киевские власти и правоохранительные органы ведут активную борьбу с использованием русского языка в быту, в том числе детьми.

