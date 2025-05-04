Индия заявила, что Пакистан нарушает перемирие десятую ночь подряд

В Минобороны Индии заявили о новом нарушении Пакистаном режима прекращения огня на территории Джамму и Кашмир в ночь с 3 на 4 мая. Речь идет о десятом нарушении подряд.

«Индийская армия отреагировала быстро и соразмерно», - сообщил представитель министерства агентству PTI.

В индийском оборонном ведомстве назвали нарушение «неспровоцированным огнем из стрелкового оружия».

Новый виток напряжения в отношениях между соседями произошел после теракта в городе Пахалгам, жертвами которого стали 27 туристов. В результате спустя несколько дней вооруженные силы Пакистана открыли огонь по индийским постам вдоль линии контроля Кашмир.

На этом фоне проживающие на границе с Пакистаном жители Индии начали готовить бункеры на случай полномасштабного конфликта. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к России не обращались за помощью в разрешении сложившейся ситуации.