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Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры

Жители приграничных с Пакистаном районов Индии начали запасаться припасами на случай крайней необходимости.
Глеб Владовский 2025-04-27 03:42:57
© Фото: EMANUELE ROBERTO DE CARLI Keystone Press Agency Globallookpress

Проживающие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры на случай полномасштабного конфликта. Об этом сообщил ANI.

«Жители, в том числе деревень Салотри и Кармарха, расположенных вблизи военных постов Пакистана, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности», - говорится в материале.

Отмечается, что многие из этих убежищ построили после того, как Нарендра Моди вступил на должность премьер-министра Индии. Бункеры возводились, прежде всего, для защиты населения в связи с периодическими обстрелами со стороны Пакистана.

Напомним, 25 апреля вооруженные силы Пакистана открыли огонь по индийским постам вдоль линии контроля. Перестрелка произошла через несколько дней после теракта в городе Пахалгам, в результате которого погибли 27 туристов. 

#в стране и мире #Индия #Пакистан #конфликт #бункеры
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