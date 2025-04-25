Песков: Индия и Пакистан пока не просили РФ помочь в решении конфликта

Индия и Пакистан пока не обращались к РФ за помощью в разрешении конфликта между странами. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Таких просьб не было», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

22 апреля в индийском городе Пахалгаме двое вооруженных людей открыли беспорядочный огонь по туристам. В результате 27 человек погибли и более 20 пострадали.

В ходе расследования индийские органы выяснили, что теракт был совершен террористами из группировки «Лашкар-э-Тайба», а за организацией преступления стоит Межведомственная разведка Пакистана.

В результате Индия вдвое сократила представительство своих дипломатов в Пакистане, закрыла КПП «Аттари» на границе и приостановило действие соглашения о водных ресурсах.

Пакистан ввел практические зеркальные санкции. Кроме того, власти страны пригрозили, что попытки отвести поток реки Инд будут рассматриваться как акт войны.