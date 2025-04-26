Герасимов: освобожден последний в Курской области населенный пункт Горналь

Освобожден последний занятый ВСУ в Курской области населенный пункт Горналь. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область», - сказал Герасимов в ходе встречи с Верховным главнокомандующим российской армии Владимиром Путиным в режиме ВКС.

Ранее 19 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов докладывал верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении 99,5% территорий Курской области.