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Герасимов: освобожден последний в Курской области населенный пункт Горналь

Разгром украинских боевиков, вторгшихся в российский регион, завершен.
Игнат Далакян 2025-04-26 13:37:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Освобожден последний занятый ВСУ в Курской области населенный пункт Горналь. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область», - сказал Герасимов в ходе встречи с Верховным главнокомандующим российской армии Владимиром Путиным в режиме ВКС.

Ранее 19 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов докладывал верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении 99,5% территорий Курской области.

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #валерий герасимов
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