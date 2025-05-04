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Бойцы группировки «Север» рассказали об освобождении села Горналь

Вблизи села были устроены оборонительные укрепления ВСУ, включая систему траншей, блиндажи и противотанковые заграждения.
2025-05-04 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боев в селе Горналь Курской области, где действовали войска группировки войск «Север». Об освобождении населенного пункта 26 апреля сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Съемки показывают поражение разными видами оружия живой силы, укреплений и техники боевиков. Видео снято с беспилотников. ВСУ в этом районе вытесняли бойцы 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота и 1427-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Вблизи села были устроены оборонительные укрепления ВСУ, включая систему траншей, блиндажи и противотанковые заграждения. Российские бойцы показали высокое мастерство, преодолевая серьезные инженерные препятствия.

Морские пехотинцы и мотострелки ВС РФ успешно заняли стратегически важную высоту и захватили трофейное вооружение и документы боевиков. Некоторое вражеское оружие показал военнослужащий Черноморского флота с позывным Боцман.

«Штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. Такое оружие не дается каким-то бусифицированным и прочим пойманным на улицах мобилизованным всушникам. Его дают подготовленным профессионалам. Бельгийские пулеметы. И сумрачное творение украинских оружейников - "Форт-600", подствольный гранатомет», - рассказал он.

После освобождения Горналя бойцы группировки «Север» продолжают выполнять задачи спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #мотострелки #морская пехота #Курская область #Черноморский флот #Горналь #освобождение ВСУ
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