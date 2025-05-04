Знамя Победы: какой ценой советский народ выиграл Великую Отечественную войну

Пять дней остается до дня Победы в Великой Отечественной войне. Зримым символом окончательного завершения войны стал штурмовой флаг 150-ой Идрицкой стрелковой дивизии, который 30 апреля 1945 года был водружен над зданием Рейхстага.

С тех пор советские разведчики - сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария навсегда вписали свои имена в историю Великой Победы.

Они, в полной темноте, под прикрытием роты автоматчиков, шли по горящим коридорам. Здание тогда еще не было под полным контролем, но это не помешало добраться до крыши и водрузить знамя Победы. Оно появилось над Рейхстагом в 21:50.

Знамя Победы, которое водрузили над Рейхстагом находится в Москве, в музее Вооруженных сил России. Его берегут как драгоценную реликвию, оно находится в особом месте, где поддерживается температурный, световой режим и уровень влаги. Доступ туда разрешен только специалистам. Но все гости в выставочном зале могут увидеть его точную копию.

Бои за Берлин тогда еще продолжались, Берлинская наступательная операция еще не закончилась, но разгром фашистской Германии уже свершился.

В тот же день, 30 апреля, в подземном бункере в районе правительственного квартала и имперской канцелярии окончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и его жена Ева Браун, а вслед за ними и министр пропаганды Йозеф Геббельс, его жена Магда и их шестеро детей, которых они отравили. Борман, личная охрана Гитлера и обслуживающий персонал предприняли попытку несколькими группами вырваться из окруженного бункера.

«В 15:30 он (Гитлер - Прим.Ред.) уходит в свой кабинет, остается там вместе с Евой Браун и совершает акт самоубийства путем отравления. После этого, в соответствии с его приказом, туда заходит его старший камердинер Гейнц Линге и совершает выстрел ему в правый висок из его же собственного пистолета, который находился в тот момент рядом», - рассказывает историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Ко 2 мая сопротивление немцев в Берлине было полностью подавлено, остатки гарнизона во главе с командующим и комендантом немецкой столицы сдались в плен. Третий Рейх пал.

В преддверии Дня Победы ФСБ обнародовало архивы, в которых пошагово задокументированы события тех дней. Эти данные полностью опровергают любые конспирологические теории вокруг того, что Гитлер, якобы, мог избежать наказания в 1945 году и бежал. Но, главное доказательство его смерти - сохранившиеся после сожжения зубы. Экспертиза подтвердила, останки соответствуют рентгеновским снимкам головы Гитлера, сделанные в 1944 году.

Версия с побегом фюрера нравится тем, кто сейчас пытается возродить фашизм и героизирует лидеров Рейха. По словам президента России Владимира Путина, главной темой на праздновании 80-летия Великой Победы должна стать историческая правда.

Правнуки героев Великой Отечественной войны и сейчас продолжают их ратный подвиг, не только на словах и в памяти, но и на деле. Внук Мелитона Кантария Георгий - участник специальной военной операции.

«Глядя на фотографию своего дедушки, я понимаю, что чувство ответственности за фамилию колоссальное. И сейчас на себе я тоже хочу испытать и ощутить маленькую частицу трудностей войны», - поделился правнук Кантарии Георгий.

Он, как и его прадед, не любит рассказывать о войне, но повторяет его боевой путь - над освобожденными селами водружает копию Знамени Победы дивизии Мелитона Кантария.

О последних днях «священной войны», ходе Берлинской наступательной операции, событиях дня сегодняшнего с попытками исказить правду о подвиге советского народа смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».