Хотел сделать «героем»: опубликованы показания Линге, выстрелившего в Гитлера

ФСБ рассекретила и опубликовала ранее малоизвестные документальные материалы в отношении старшего камердинера Гитлера Гейнца Линге, который был главным свидетелем его смерти. Согласно материалам, Линге было поручено выстрелить Гитлеру в голову, после того как он примет яд, чтобы героизировать его смерть, тем самым показав, что он ушел из жизни как солдат.

В ходе следствия Линге все время настаивал на том, что Гитлер покончил жизнь выстрелом себе в висок. Линге был первым из тех, кто зашел в апартаменты Гитлера после его самоубийства.

«Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре. На основании изложенного я пришел к выводу, что по истечении десяти минут после отравления Гитлера Линге застрелил его […]», - заявил на допросе 11 мая 1945 года начальник Имперской

службы безопасности (личной охраны) группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганс Раттенхубе.

Также в документах описывается, что делали приближенные Гитлера после его смерти - как выносили и сжигали тело Гитлера и его жены Евы Браун, во что они были одеты. Говорится и о причинах, побудившие Гитлера свести счеты с жизнью.

«1) совершенно бессмысленно продолжать борьбу, 2) боязнь Гитлера попытаться прорваться из Берлина, 3) плохое физическое состояние Гитлера, которое не могло уже вынести никаких лишений, а также мания величия, которая не позволяла Гитлеру преклониться перед победителем и вступить с ним в переговоры […]», - описывается в документах.

Подтверждением того, что Гитлер отравился цианистым калием, являются исследования французского антрополога Филиппа Шарлье. Он изучил фрагменты челюсти Гитлера, хранящиеся в Центральном архиве ФСБ России, и сравнил их с рентгеновскими снимками черепа Гитлера, находящимися в США, которые на 100% совпали.

Эксперты в 1945 году исследовали обгоревшие трупы Гитлера и его жены, в том числе «челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб».

«Наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы […], явный запах горького миндаля […] и результаты судебно-химического исследования внутренностей с обнаружением цианистых соединений […] позволяет прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями», - сообщает ФСБ.

Также были допрошены помощница личного зубного врача Гитлера Кете Гойзерман и зубной техник Фриц Эхтман, изготовлявший зубные протезы для Гитлера. Они опознали челюсти Гитлера и описали следователям «Смерша» ее особенности, что доказывает версию с отравлением.

В документах военные контрразведчики подробно реконструировали события, происходившие в «фюрербункере» в период с 20 по 30 апреля 1945 года.