Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

В Россию на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прибыл кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес. Его самолет приземлился сегодня днем в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

У трапа высокопоставленного гостя встретил губернатор города Александр Беглов. Он от имени жителей Северной столицы поприветствовал лидера Кубы.

«Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории», - отметил губернатор.

Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в нашу страну по приглашению российского президента Владимира Путина. Вскоре он отправится в Москву, чтобы присутствовать на Параде Победы на Красной площади.

Напомним, в праздничных мероприятиях в Москве также примут участие около двух десятков лидеров государств. Например, ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина.