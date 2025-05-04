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Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

Его борт приземлился в Санкт-Петербурге.
Сергей Лебедев 2025-05-04 16:40:18
© Фото: Администрация Санкт‑Петербурга © Видео: Администрация Санкт‑Петербурга

В Россию на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прибыл кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес. Его самолет приземлился сегодня днем в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

У трапа высокопоставленного гостя встретил губернатор города Александр Беглов. Он от имени жителей Северной столицы поприветствовал лидера Кубы.

«Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории», - отметил губернатор.

Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в нашу страну по приглашению российского президента Владимира Путина. Вскоре он отправится в Москву, чтобы присутствовать на Параде Победы на Красной площади.

Напомним, в праздничных мероприятиях в Москве также примут участие около двух десятков лидеров государств. Например, ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина.

#Санкт-Петербург #Куба #Президент #Александр Беглов #губернатор #Мигель Диас-Канель Бермудес
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