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Президент Кубы сообщил, что едет в Россию на 9 Мая

Мигель Диас-Канель написал, что через несколько часов будет в России.
Виктория Бокий 2025-05-04 03:41:31
© Фото: Stefano Costantino, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что отправляется в Москву, чтобы участвовать в торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Через несколько часов мы будем в дорогой России», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Мигель Диас-Канель принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад в Москве, посвященный 80-летию Победы.

Напомним, что на торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы приедут около двух десятков лидеров государств и глав правительств. Среди них руководители Китая, Бразилии и стран СНГ. Также для участия в праздничном Параде Победы приглашены военные из 19 стран.

#Москва #день победы #Куба #Мигель Диас-Канель #президент Кубы
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