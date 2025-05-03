Bloomberg: Вучич отменил встречи в США из-за плохого самочувствия

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и возвращается домой, отменив все запланированные встречи, пишет агентство Bloomberg. Неизвестно, состоялась ли встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Решение вернуться в Сербию было принято после консультаций с врачами», - говорится в публикации.

Сообщается, что президенту стало плохо в пятницу, 2 мая, во Флориде. Он успел встретиться с одним из американских конгрессменов, бывшим мэром Нью-Йорка и экс-губернатором Иллинойса. В его офисе не предоставили информации об отмене встречи с Трампом.

Напомним, в Москве ожидают приезд Вучича на мероприятия по случаю празднования 80-летия Дня Победы. В конце апреля тот подтвердил намерение присутствовать на Параде на Красной Площади.