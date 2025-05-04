МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Бессмертный полк» прошел по улицам Каракаса

В мероприятии приняли участие около 450 человек.
Владимир Рубанов 2025-05-04 00:57:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Венесуэлы состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка». В мероприятии приняли участие около 450 человек.

По улицам Каракаса с изображениями своих героических предков прошли соотечественники, друзья из Венесуэлы, активисты общественных организаций, молодежь и дипломаты.

«Бессмертный Полк - это не просто шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе - в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир», - сказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

В акции участвовали зампредседателя Единой социалистической партии Венесуэлы, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам Европы, а также депутаты парламента и высокопоставленные гости. Это стало наглядной иллюстрацией крепких связей между народами двух стран и общей исторической памяти.

Ранее шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пекине, Амстердаме, Вашингтоне.

#Бессмертный полк #венесуэла #каракас #акция #посольство #80-летие победы в Великой Отечественной войне
