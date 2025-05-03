По Пекину и Амстердаму прошел «Бессмертный полк»

Масштабное шествие «Бессмертного полка» в честь 80-летия Великой Победы состоялось в Пекине. Как и в годы отражения японской агрессии, потомки советских и китайских воинов прошли с фотографиями ветеранов в одном строю. Повсюду звучали песни наши военных лет, в том числе и «Священная война» на китайском языке.

Многих жителей можно было наблюдать в советских гимнастерках, в столице КНР повсюду развевались российские флаги, советские знамена и георгиевские ленты.

Для граждан Китая, победа не менее сокровенна, чем для россиян. Власти КНР заявляют, что нацизм снова поднял голову, поэтому Москва и Пекин вновь должны сплотиться в борьбе с общим врагом.

«Вторая мировая была антифашистской войной. И Китай, и Россия понесли в ней огромные жертвы. Поэтому, я сегодня здесь, чтобы почтить память бойцов, которые сражались в одних окопах», - рассказал участник патриотической акции Сюй.

Также акция «Бессмертный полк» прошли и в других странах, например, много наших соотечественников собрались в Амстердаме. На площади Дам в самом центре столицы Нидерландов прошел праздничный концерт, затем участники шествия с триколорами и красными знаменами прошли по улицам города.

Ранее сообщалось, что по всей России мероприятие пройдет в смешанном формате. Регионы, граничащие с Украиной, изначально приняли решение провести акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн из соображений безопасности. Любой желающий сможет принять в ней участие на одноименном сайте.

Участники СВО поддержат акцию «Бессмертный полк» - они разместят портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной, в блиндажах, пунктах временной дислокации и на боевой технике.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» прошла впервые в 2012 году, а уже в 2013-м стала всероссийской. Мероприятие нацелено на сохранение личной памяти о героях Великой Отечественной войны. За каждой фотографией стоит история войны и подвига отдельного солдата, командира и всего народа. В бессмертном строю проходят герои, которые, как могли, приближали День Победы, и те, кому в победном мае 1945 года они подарили чистое небо.