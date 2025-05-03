Al Watan: силы США покидают две военные базы на востоке Сирии

Колонна из 200 военно-транспортных средств покинула в пятницу, 2 мая, две военные базы США в Дейр-эз-Зор и направилась на север Ирака. Об этом сообщает газета Al Watan.

По данным издания, группа американских военнослужащих и боевая техника выведены с баз США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Коника на востоке Сирии. О числе военных США не сообщается.



Ранее Пентагон сообщал о сокращении воинского контингента в Сирии. США приняли решение закрыть три из восьми военных баз на северо-востоке страны.

Также газета New York Times писала, что численность американских военнослужащих в северо-восточной части Сирии может сократиться до 500 человек.