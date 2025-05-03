МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Watan: силы США покидают две военные базы на востоке Сирии

Военные базы также покидают американские военнослужащие.
Виктория Бокий 2025-05-03 04:05:31
© Фото: snapshot-photography B.Shamlo vi www.imago-images.de Global Look Press

Колонна из 200 военно-транспортных средств покинула в пятницу, 2 мая, две военные базы США в Дейр-эз-Зор и направилась на север Ирака. Об этом сообщает газета Al Watan.

По данным издания, группа американских военнослужащих и боевая техника выведены с баз США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Коника на востоке Сирии. О числе военных США не сообщается.

Ранее Пентагон сообщал о сокращении воинского контингента в Сирии. США приняли решение закрыть три из восьми военных баз на северо-востоке страны.

Также газета New York Times писала, что численность американских военнослужащих в северо-восточной части Сирии может сократиться до 500 человек.

#сирия #сша #вс сша #военные базы США #Дейр-эз-Зор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 