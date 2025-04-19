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Пентагон подтвердил сокращение воинского контингента США в Сирии

Минобороны США приняло решение закрыть три из восьми своих оперативных баз на северо-востоке Сирии.
Ян Брацкий 2025-04-19 02:41:10
© Фото: Ameer Al Mohammedaw dpa Global Look Press

В Пентагоне подтвердили сокращение численности американских военнослужащих в Сирии до менее одной тысячи человек в ближайшие месяцы. Об этом заявили в минобороны США.

«Признавая успехи, достигнутые Соединенными Штатами в борьбе с "Исламским государством"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), включая территориальное поражение группировки в 2019 году при президенте Трампе, сегодня министр обороны отдал распоряжение о консолидации сил США в Сирии», - пишет ведомство.

Накануне стало известно, что США начнут выводить сотни военнослужащих из северо-восточной части Сирии. По предварительным данным, численность контингента там может сократиться до 500 человек.

Вопрос о дополнительных сокращениях военное командование рассмотрит в следующие два месяца.

Во время первой волны сокращений численность военных была уменьшена с примерно 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Также Пентагон принял решение о закрытии трех из восьми оперативных баз на северо-востоке страны.

*Исламское государство, ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #сша #Трамп #Пентагон #Вывод войск
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