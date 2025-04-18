NYT: численность военных США в Сирии может сократиться до 500 человек

США начнет выводить несколько сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии. По предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек. Об этом сообщила газета New York Times.

«Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных», - добавили в публикации, ссылаясь на официальные лица.

Согласно информации, во время первой волны сокращений количества военнослужащих было сокращено примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Также было принято решение военными США о закрытии трех из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны.

В конце ноября 2024 года вооруженные силы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. В начале декабря они вошли в Дамаск, после этого Башар Асад оставил свой пост президента Сирии и покинул страну. На время переходного периода главой новой сирийской администрации стал Ахмед аш-Шараа.