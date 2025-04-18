МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: численность военных США в Сирии может сократиться до 500 человек

Через 60 дней командование США рассмотрит вопрос о надобности дополнительных сокращений в Сирии.
Дарья Ситникова 2025-04-18 03:17:57
© Фото: snapshot-photographyB.Shamlo vi www.imago-images.de Global Look Press

США начнет выводить несколько сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии. По предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек. Об этом сообщила газета New York Times.

«Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных», - добавили в публикации, ссылаясь на официальные лица.

Согласно информации, во время первой волны сокращений количества военнослужащих было сокращено примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Также было принято решение военными США о закрытии трех из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны.

В конце ноября 2024 года вооруженные силы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. В начале декабря они вошли в Дамаск, после этого Башар Асад оставил свой пост президента Сирии и покинул страну. На время переходного периода главой новой сирийской администрации стал Ахмед аш-Шараа.

#сирия #сша #военные #Сокращение #министерство обороны сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 