МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: Трамп проведет большую встречу с лидерами стран Ближнего Востока

По информации новостного портала, глава Белого дома планирует на саммите «представить свое видение роли США» на Ближнем Востоке.
Дарья Ситникова 2025-05-03 20:11:42
© Фото: Hu Yousong XinHua Global Look Press

Во время поездки в Саудовскую Аравию в середине мая президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главами государств Персидского залива. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По их сведениям, на саммите американский лидер планирует «представить свое видение роли США» на Ближнем Востоке, а также изложить цели своей администрации в регионе.

На встрече по приглашению премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда могут также принять участие главы государств, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Помимо Саудовской Аравии, в нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Axios уточнил, что участие лидеров других стран пока не планируется, но исключать его нельзя. Предварительно, встреча должна будет состояться 14 мая.

В конце апреля стало известно, что Трамп планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже оружия из США, общая стоимость которых составляет более $100 млрд. Согласно договору, корпорация Lockheed Martin поставит Эр-Рияду военно-транспортные самолеты С-130. Помимо этого, стороны, возможно, обсудят поставку истребителей пятого поколения F-35.

Кроме этого, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на расходы, связанные с безопасностью. По его мнению, это даст возможность выполнить требования американского лидера по поводу достижения целевого показателя военных затрат в 5%.

#сша #Трамп #Саудовская Аравия #Ближний Восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 