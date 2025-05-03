Axios: Трамп проведет большую встречу с лидерами стран Ближнего Востока

Во время поездки в Саудовскую Аравию в середине мая президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главами государств Персидского залива. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По их сведениям, на саммите американский лидер планирует «представить свое видение роли США» на Ближнем Востоке, а также изложить цели своей администрации в регионе.

На встрече по приглашению премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда могут также принять участие главы государств, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Помимо Саудовской Аравии, в нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Axios уточнил, что участие лидеров других стран пока не планируется, но исключать его нельзя. Предварительно, встреча должна будет состояться 14 мая.

В конце апреля стало известно, что Трамп планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже оружия из США, общая стоимость которых составляет более $100 млрд. Согласно договору, корпорация Lockheed Martin поставит Эр-Рияду военно-транспортные самолеты С-130. Помимо этого, стороны, возможно, обсудят поставку истребителей пятого поколения F-35.

Кроме этого, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на расходы, связанные с безопасностью. По его мнению, это даст возможность выполнить требования американского лидера по поводу достижения целевого показателя военных затрат в 5%.