МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небо Турции закрыли для рейсов из Израиля, в том числе для борта Нетаньяху

Запрос с израильской стороны на этот счет не поступал.
Ирина Егорова 2025-05-03 19:47:56
© Фото: Edgar BreshchanovGlobal Look Press, Global Look Press

Турция не предоставит воздушное пространство для самолетов из Израиля, в том числе для пролета борта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан.

«Об открытии воздушного пространства Турции для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7 мая не может быть и речи», - говорится в заявлении центр по борьбе с дезинформацией Упрвления коммуникаций при администрации президента Турции.

Уточняется, что запрос с израильской стороны на этот счет не поступал, заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

Ранее Турция отказывалась пропустить самолет президента Израиля Исаака Герцога в Баку на климатический саммит. Власти Турции закрыли небо для рейсов из Израиля на фоне реализуемой политики геноцида по отношению к сектору Газа, напомнили в Центре.

Напомним, что Эрдоган неоднократно осуждал израильские удары по сектору Газа, в результате которых погибают мирные жители. Также сообщалось, что турецкий лидер называл Нетаньяху «Гитлером нашего времени».

Дипотношения между Израилем и Турцией окончательно разорваны еще с прошлого года, сообщали в Центре. 

#Самолет #Израиль #Турция #Биньямин Нетаньяху #небо #Воздушное пространство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 