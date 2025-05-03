Небо Турции закрыли для рейсов из Израиля, в том числе для борта Нетаньяху

Турция не предоставит воздушное пространство для самолетов из Израиля, в том числе для пролета борта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан.

«Об открытии воздушного пространства Турции для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7 мая не может быть и речи», - говорится в заявлении центр по борьбе с дезинформацией Упрвления коммуникаций при администрации президента Турции.

Уточняется, что запрос с израильской стороны на этот счет не поступал, заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

Ранее Турция отказывалась пропустить самолет президента Израиля Исаака Герцога в Баку на климатический саммит. Власти Турции закрыли небо для рейсов из Израиля на фоне реализуемой политики геноцида по отношению к сектору Газа, напомнили в Центре.

Напомним, что Эрдоган неоднократно осуждал израильские удары по сектору Газа, в результате которых погибают мирные жители. Также сообщалось, что турецкий лидер называл Нетаньяху «Гитлером нашего времени».

Дипотношения между Израилем и Турцией окончательно разорваны еще с прошлого года, сообщали в Центре.