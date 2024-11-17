Ynet: Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля в Баку

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Исаака Герцога в свое воздушное пространство, сообщает издание Ynet News.

Президент Израиля должен был прибыть на климатический саммит в Баку на несколько часов. Визит в Азербайджан планировалось совершить на официальном самолете страны Wing of Zion («Крыло Сиона»).

Но потом канцелярия Герцога объявила, что «в свете оценки ситуации и по соображениям безопасности президент страны решил отменить свою поездку на климатическую конференцию в Азербайджан».

Однако принимающая сторона утверждает, что настоящая причина состоит в отказе Турции пропустить самолет Герцога через свое воздушное пространство.

«К сожалению, интенсивные переговоры по дипломатическим каналам, которые длились несколько дней, не дали результатов», - добавил источник издания в Баку.

По его словам, Азербайджан неоднократно принимал крупные региональные и мировые мероприятия и обеспечивает высокий уровень безопасности. Источник назвал Баку одним из самых безопасных городов в мире.

В Азербайджане остались недовольны израильским сообщением о причине отмены и попытались через дипломатические контакты изменить его формулировку. Израильские министры прилетели в Баку коммерческими рейсами через Грузию. Непонятно, почему Герцог не выбрал аналогичный маршрут, пишет издание.

На климатическую конференцию в Баку прилетели представители более 100 стран, в том числе первые лица. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в общем фото из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко.