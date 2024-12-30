Турция заявила о разрыве дипотношений с Израилем

Дипотношения между Израилем и Турцией окончательно разорваны. Такое заявление сделали в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В ведомстве отметили, что несмотря на заявления израильских и турецких СМИ о том, что Реджеп Тайип Эрдоган якобы контактировал израильским премьером Биньямином Нетаньяху с целью возобновления двусторонних контактов. Все опубликованные в СМИ этих стран заявления - это необоснованные утверждения.

«Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям», - цитирует заявление ведомства радио Sputnik.

Напомним, что Эрдоган неоднократно осуждал израильские удары по сектору Газа, в результате которых погибают мирные жители. Также сообщалось, что турецкий лидер называл Нетаньяху «Гитлером нашего времени».