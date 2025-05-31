Число пострадавших после атаки ВСУ на Курскую область возросло до 14

Количество пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В Рыльске дроны влетели в два пятиэтажных дома. Легкие ранения получили два жильца.

«Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина — в тяжелом состоянии», - уточнил глава региона.

В Льговском районе в поселке Артаково загорелись два строения и гараж. По словам главы региона, в результате атаки пострадали еще двое детей - у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести.

Жители пострадавших квартир получат максимальную помощь в вопросах восстановления жилья, пообещал Хинштейн.

Накануне, президент России Владимир Путин поручил до первого августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.