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Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей

Президент РФ поручил до первого августа обеспечить поддержку жителям двух регионам.
Дарья Ситникова 2025-05-30 21:03:14
© Фото: Alexander KazakovKremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил до первого августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.

В перечне указано, что гражданам, «пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей», необходимо предоставить меры поддержки по каждому установленному факту нарушения условий жизни и утраты ими имущества.

По итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России», которая состоялось 21 апреля, на сайте Кремля опубликовали перечень поручений.

Кроме этого, помощь должна быть предусмотрена для чиновников, работающих в условиях военного положения или контртеррористической операции. Меры должны быть аналогичны тем, что установлены для командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Также пострадавшим в процессе спецоперации и контеррористической операции, обстрелов ВСУ и терактов работникам специализированных государственных унитарных предприятий, которые созданы для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, должны предоставить дополнительные государственные страховые гарантии.

Помимо этого, правительству и Администрации президента поручено создать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников СВО.

#Россия #Курская область #белгородская область #Владимир Путин #поддержка
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