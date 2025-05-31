Семь человек пострадали в Курской области после атаки дронов ВСУ

Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Рыльский район в Курской области. Подробности инцидента в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Сего слов, в Рыльске дроны влетели в два пятиэтажных дома. Загорелись квартиры на первом и третьем этажах. Огонь перекинулся на соседние балконы, но был потушен оперативно прибывшими сотрудниками МЧС, уточнил врио губернатора.

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из четырех человек, среди них дети 13 и 16 лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии», - написал Хинштейн.

На месте атаки боевиков киевского режима работают все оперативные службы и ведомства, утром начнется поквартирный обход. Жители пострадавших квартир получат максимальную помощь в вопросах восстановления жилья, пообещал Хинштейн.

Били украинские дроны и по Льговскому району Курской области. В поселке Артаково загорелись два строения и гараж. На месте находятся пожарные расчеты, которые борются с огнем.