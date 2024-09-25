МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр украинского города Острог извинился за русскую песню

Украинскому мэру Ягодке пришлось извиняться перед избирателями, друзьями и родными за спетую песню на русском языке.
Дарина Криц 2024-09-25 02:32:14
© Фото: Thomas Banneyer dpa Globallookpress

На Украине мэру одного из регионов пришлось извиняться за исполнение песни на русском языке. Как сообщает «360» со ссылкой на украинское издание, речь идет о мэре города Острог Ровненской области Юрии Ягодке, публично исполнившем русскую народную песню «Ой, цветет калина в поле у ручья».

В День памяти защитников Украины 29 августа Ягодка находился в Центре культуры и досуга. Там исполняли русские песни, одну из которых спел он сам.

Уточняется, что одна из проходивших мимо активисток Людмила Франковская, услышав русскую песню застала, градоначальника за этим занятием. Затем она зашла в помещение, чтобы сделать замечание. Как сообщается мэр Острога находился состоянии алкогольного опьянения, и в ответ набросился с кулаками на Франковскую.

Женщина обратилась в полицию. После этого мэру пришлось публично принести извинения в социальной сети. Он признал, что был пьян и вел себя не подобающим образом.

#в стране и мире #Украина #русская песня #ровненская область #публичные извинения #город Острог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 