Мэр украинского города Острог извинился за русскую песню

На Украине мэру одного из регионов пришлось извиняться за исполнение песни на русском языке. Как сообщает «360» со ссылкой на украинское издание, речь идет о мэре города Острог Ровненской области Юрии Ягодке, публично исполнившем русскую народную песню «Ой, цветет калина в поле у ручья».

В День памяти защитников Украины 29 августа Ягодка находился в Центре культуры и досуга. Там исполняли русские песни, одну из которых спел он сам.

Уточняется, что одна из проходивших мимо активисток Людмила Франковская, услышав русскую песню застала, градоначальника за этим занятием. Затем она зашла в помещение, чтобы сделать замечание. Как сообщается мэр Острога находился состоянии алкогольного опьянения, и в ответ набросился с кулаками на Франковскую.

Женщина обратилась в полицию. После этого мэру пришлось публично принести извинения в социальной сети. Он признал, что был пьян и вел себя не подобающим образом.