NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приема веществ

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за приема психотропных препаратов. Об этом пишет газета New York Times.

Издание сообщает, что Маск активно употреблял запрещенные вещества в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

«Он принимал экстази и психоделические грибы. Он путешествовал с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток», - говорится в публикации.

Автор статьи упомянул случаи, когда сам бизнесмен жаловался близким на начавшиеся проблемы.

Журналисты неоднократно спрашивали Маска о зависимостях, но он все отрицал или уходил от ответа. Адвокат главы корпорации SpaceX также не стал комментировать публикацию.

Накануне миллиардер покинул президентскую администрацию, завершив свою работу в качестве главы департамента государственной эффективности США. Дональд Трамп отметил успехи Маска и подарил ему золотой ключ от Белого дома.