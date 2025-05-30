Трамп вручил уходящему с госслужбы Маску золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп вручил уходящему из администрации Илону Маску символический золотой ключ от Белого дома.

Американский лидер признался, что такого подарка достойны только особенные люди и поблагодарил Маска за его работу.

«Я вручаю этот особенный подарок, он достается очень особенным людям. И я решил подарить его Илону в качестве подарка от нашей страны», - сказал Трамп, вручая коробку с ключом.

Глава Белого дома добавил, что Илон Маск - «один из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо рождал мир».

Напомним, до этого дня Илон Маск возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства. В минувшее воскресенье стало известно о планах Маска покинуть госслужбу и сосредоточиться на бизнесе.

По сообщениям прессы, Маск испытывал некоторые трудности в достижении политических результатов. Кроме того, его работа в правительстве вызвала шквал негативных откликов, семье предпринимателя начали поступать угрозы.