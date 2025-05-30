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Трамп вручил уходящему с госслужбы Маску золотой ключ от Белого дома

Вручая подарок, Дональд Трамп назвал Илона Маска одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов.
Ян Брацкий 2025-05-30 23:23:08
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп вручил уходящему из администрации Илону Маску символический золотой ключ от Белого дома.

Американский лидер признался, что такого подарка достойны только особенные люди и поблагодарил Маска за его работу.

«Я вручаю этот особенный подарок, он достается очень особенным людям. И я решил подарить его Илону в качестве подарка от нашей страны», - сказал Трамп, вручая коробку с ключом.

Глава Белого дома добавил, что Илон Маск - «один из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо рождал мир».

Напомним, до этого дня Илон Маск возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства. В минувшее воскресенье стало известно о планах Маска покинуть госслужбу и сосредоточиться на бизнесе.

По сообщениям прессы, Маск испытывал некоторые трудности в достижении политических результатов. Кроме того, его работа в правительстве вызвала шквал негативных откликов, семье предпринимателя начали поступать угрозы.

#сша #Трамп #Белый дом #илон маск #золотой ключ
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