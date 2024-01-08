Маск отверг обвинения в употреблении наркотиков

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск отверг обвинение в употреблении наркотиков. С его слов, в течение последних трех лет выборочные тесты показывают отсутствие в его организме следов наркотических средств и даже алкоголя.

«После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA пройти трехлетнее выборочное тестирование на наркотики. Не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя», - написал Маск в соцсети Х.

Также Маск раскритиковал газету The Wall Street Journal, написавшую про его «пагубную страсть» отметив, что издание не годится даже для того, чтобы выстилать им клетку его попугая.

Случай, о котором упомянул Маск, произошел в 2018 году, во время записи комедийного интернет-шоу с Джо Роганом. Ведущий в шутку предложил своему гостю покурить смесь табака и марихуаны. Подкаст записывали в Калифорнии, где употребление марихуаны разрешено. После случившегося интерес к привычкам Илона Маска проявили в Пентагоне, так как глава корпорации SpaceX имеет доступ к секретным данным.