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Маск отверг обвинения в употреблении наркотиков

Илон Маск заявил, что уже в течение трех лет в его анализах не обнаруживают даже следов наркотиков и алкоголя.
Ян Брацкий 2024-01-08 14:31:01
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск отверг обвинение в употреблении наркотиков. С его слов, в течение последних трех лет выборочные тесты показывают отсутствие в его организме следов наркотических средств и даже алкоголя.

«После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA пройти трехлетнее выборочное тестирование на наркотики. Не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя», - написал Маск в соцсети Х.

Также Маск раскритиковал газету The Wall Street Journal, написавшую про его «пагубную страсть» отметив, что издание не годится даже для того, чтобы выстилать им клетку его попугая.

Случай, о котором упомянул Маск, произошел в 2018 году, во время записи комедийного интернет-шоу с Джо Роганом. Ведущий в шутку предложил своему гостю покурить смесь табака и марихуаны. Подкаст записывали в Калифорнии, где употребление марихуаны разрешено. После случившегося интерес к привычкам Илона Маска проявили в Пентагоне, так как глава корпорации SpaceX имеет доступ к секретным данным.

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