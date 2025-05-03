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Купола храма загорелись после атаки ВСУ по Белгородской области

Распространения огня и большего ущерба удалось избежать благодаря оперативной и слаженной работе бойцов местной самообороны.
Ян Брацкий 2025-05-03 13:34:10
© Фото: Telegram/vvgladkov

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьет по нашим святыням - на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», - написал Гладков.

Благодаря слаженной работе бойцов самообороны распространение огня удалось остановить и не допустить более масштабного пожара.

На опубликованных Гладковым фотографиях видно, что купола храма выгорели полностью.

Совсем недавно в результате варварской атаки украинских националистов сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области. Причиной ЧП стал сброс боеприпаса с дрона ВСУ.

Боевики не только уничтожили храм, но и долгое время не позволяли пожарным приблизиться к нему, продолжая атаки дронов. Из-за этого спасти иконы и другие святыни из храма не удалось.

#в стране и мире #беспилотник #белгородская область #ВСУ #храм #Гладков
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