Купола храма загорелись после атаки ВСУ по Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьет по нашим святыням - на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», - написал Гладков.

Благодаря слаженной работе бойцов самообороны распространение огня удалось остановить и не допустить более масштабного пожара.

На опубликованных Гладковым фотографиях видно, что купола храма выгорели полностью.

Совсем недавно в результате варварской атаки украинских националистов сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области. Причиной ЧП стал сброс боеприпаса с дрона ВСУ.

Боевики не только уничтожили храм, но и долгое время не позволяли пожарным приблизиться к нему, продолжая атаки дронов. Из-за этого спасти иконы и другие святыни из храма не удалось.