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ВС РФ: спасти иконы из сгоревшего храма под Белгородом все еще невозможно

На данном этапе попытки спасти иконы и другие святыни из храмового комплекса невозможно из-за постоянной угрозы атак ВСУ, рассказали в группировке «Север».
Анастасия Бобылева 2025-04-26 04:58:48
© Фото: eparhia_31 Telegram

В группировке войск «Север» сообщили, что спасти иконы и другие святыни из сгоревшего храмового комплекса Новый Иерусалим в Белгородской области сейчас невозможно из-за постоянной угрозы атак ВСУ.

«К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», - цитирует РИА Новости.

Пожар в храмовом комплексе произошел в четверг 24 апреля. Причиной возгорания стал сброс боеприпаса с БПЛА ВСУ. Пожарные не смогли сразу потушить пламя, так как были атакованы беспилотниками противника. Как уточнили в группировке войск «Север», это были дроны «Баба-яга».

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил благодарность специалистам, которые пытались спасти постройку, и сообщил, что удары по храму были спланированными и целенаправленными.

#в стране и мире #пожар #белгородская область #ВСУ #атака #храмовый комплекс
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