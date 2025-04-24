Храмовый комплекс под Белгородом сгорел при спланированной атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области начался пожар. В Белгородской митрополии РПЦ сообщили, что никто не пострадал, однако сам храм сгорел.

«Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в телеграм-канале митрополии.

Причиной пожара стал сброс боеприпасов с дрона. Сотрудники МЧС не могут приступить к тушению, так как атаки беспилотников ВСУ продолжаются. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что удары по храмовому комплексу были спланированными и целенаправленными. Он выразил благодарность специалистам, которые пытались спасти постройку.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников над территорией РФ вечером 24 апреля. Два из них были сбиты в Белгородской области.