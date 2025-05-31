Трамп пообещал двукратное увеличение пошлин на импорт стали

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.

«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», - цитирует РИА Новости слова Трампа.

Ранее глава Белого дома поручил министру торговли США добавить 25% к тарифу на всю сталь и алюминий из Канады. Трамп объяснил свое решение введенными Оттавой пошлинами на импортируемое из США электричество.

«Тарифная война» Трампа длится со второго апреля, когда президент Штатов объявил о введении ответных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, но для многих стран ее размер оказался существенно выше.

В минувшую среду Внешнеторговый суд США заблокировал решение Трампа под предлогом превышения им своих полномочий. Однако на следующий день апелляционный суд восстановил действие президентских указов.