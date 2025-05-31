МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пообещал двукратное увеличение пошлин на импорт стали

Таким образом президент США Дональд Трамп рассчитывает укрепить национальную сталелитейную промышленность.
Ян Брацкий 2025-05-31 02:20:00
© Фото: Nathan Denette Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.

«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», - цитирует РИА Новости слова Трампа.

Ранее глава Белого дома поручил министру торговли США добавить 25% к тарифу на всю сталь и алюминий из Канады. Трамп объяснил свое решение введенными Оттавой пошлинами на импортируемое из США электричество.

«Тарифная война» Трампа длится со второго апреля, когда президент Штатов объявил о введении ответных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, но для многих стран ее размер оказался существенно выше.

В минувшую среду Внешнеторговый суд США заблокировал решение Трампа под предлогом превышения им своих полномочий. Однако на следующий день апелляционный суд восстановил действие президентских указов.

#сталь #сша #Трамп #Белый дом #пошлины #Тарифы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 