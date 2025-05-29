Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Об этом сообщает Reuters.

Накануне торговый суд США постановил, что Трамп превысил свои полномочия при введении пошлин, и приказал немедленно их заблокировать.

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, на который ссылался Трамп при введении пошлин, не давал ему права устанавливать неограниченные тарифы на импорт почти из всех иностранных государств.

Решение Суда по международной торговле грозило отменить или отсрочить введение тарифов «Дня освобождения» в отношении большинства торговых партнеров США, а также импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в связи с обвинениями в содействии поставкам наркотиков.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении базовых пошлин в 10% на все импортные товары, а также «взаимных» тарифов на импорт из 57 стран. После этого он приостановил введение повышенных пошлин на 90 дней.