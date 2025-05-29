Федеральный суд США заблокировал пошлины Трампа

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал введенные главой Белого дома Дональдом Трампом импортные пошлины.

«Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие будет приостановлено на постоянной основе», - приводит ТАСС текст документа из электронной базы суда.

В судебном решении отмечено, что вводя экономические пошлины Дональд Трамп превысил свои полномочия, которыми он наделен по «Закону об экономических полномочиях в случае международных ЧС».

Ранее сообщалось о планах Трампа ввести с 1 июня 50-процентные торговые пошлины на товары из Евросоюза. При этом, американский лидер выразил сожаление, что договориться с Брюсселем по-хорошему не получается.

Напомним, эпопея с торговыми пошлинами длится в США со 2 апреля 2025 года, когда Дональд Трамп объявил о введении ответных тарифов против 185 стран.

Глава Белого дома тогда объявил, что в этот день Америка обрела свое экономическое предназначение и вновь становится богатой.