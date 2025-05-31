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Пять многоквартирных домов повреждено при обстреле Рыльска

Утром в городе началось комиссионное обследование зданий.
Владимир Рубанов 2025-05-31 16:29:19
© Фото: Telegram/Hinshtein

Пять многоквартирных домов повреждено при ночной атаке беспилотников в Рыльске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В них выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены.

Утром в городе началось комиссионное обследование домов. Бригады замеряют поврежденные окна и закрывают тепловой контур.

Ночью украинские дроны влетели в два многоквартирных дома в Рыльске. Загорелись квартиры на первом и третьем этажах.

Поврежденный подъезд в доме №87 полностью отселен. Там будут ставить подпорки, чтобы строительные конструкции не рухнули. Потом рабочие начнут разбор завалов. В доме №87а временно отселят жильцов трех верхних этажей во 2-м подъезде.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. В Льговском районе ранены двое детей. У них минно-взрывная травма. В Рыльске в числе пострадавших тоже есть дети 13 и 16 лет. Ночью их привезли в больницу.

На месте атак нашли фрагменты дронов с надписями на украинском языке. Возбуждено уголовное дело о теракте.

#бпла #Курская область #атака #пострадавшие #Рыльск #Льговский район
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