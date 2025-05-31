На месте атак ВСУ по Рыльску нашли дроны с украинскими надписями

Фрагменты дронов с надписями на украинском языке обнаружены на месте поврежденного дома после атаки ВСУ на Рыльск и Льговск в Курской области. Предметы изъяли, по ним проведут взрывотехническую судебную экспертизу.

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте, сообщила официальный представить ведомства Светлана Петренко.

«В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты. пострадали мирные жители, в том числе дети. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадали 14 человек. Среди них - подростки 13 и 16 лет.

Ведомство пообещало установить и привлечь к уголовной ответственности причастных украинских боевиков к массированной атаке Рыльского и Льговского районов Курской области.

В Рыльске дроны ВСУ влетели в два пятиэтажных дома. Били украинские дроны и по Льговскому району Курской области - в поселке Артаково загорелись два строения и гараж, что привело к крупному пожару.