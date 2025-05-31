Российская армия освободила Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Сумские Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий группировки войск «Север». А Новополь в Донецкой Народной Республики освободили подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, ударом «Искандера» в Сумской области ВС РФ уничтожили две пусковые установки HIMARS и боеприпасы к ним, добавили в оборонном ведомстве.

Также российские войска нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных дронов, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах.

Накануне Минобороны России объявило об освобождении нашими бойцами населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что противник понес существенные потери и обратился в бегство.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.