Times of Israel: Израиль не пустит глав МИД арабских стран в Палестину

Израиль заблокирует визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Катара, Иордании и Турции в Палестину, который намечен на ближайшее воскресенье. Об этом пишет газета Times of Israel.

По ее данным, главы МИД должны были встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла и обсудить создание государства.

«Израиль решил не дать делегации министров иностранных дел стран Ближнего Востока во главе с высокопоставленным дипломатом из Саудовской Аравии совершить в воскресенье знаковый визит на Западный берег реки Иордан», - говорится в материале газеты.

Напомним, год назад израильский парламент большинством голосов утвердил декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе сказано, что Тель-Авив будет сопротивляться попыткам навязать ему создание палестинского государства.

Ранее сообщалось, что Испания, Ирландия, Словения и Норвегия призвали принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена. По мнению этих стран, данный шаг приблизит реализацию решения о двух государствах.

По их мнению, только жизнеспособное палестинское государство с международно признанными границами, включающими Газу и Западный берег со столицей в Восточном Иерусалиме, может удовлетворить законные национальные чаяния народа Палестины.

Независимость Палестины признают 147 из 193 государств-членов ООН. Она является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года.