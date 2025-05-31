В Госдуме рассказали, чего ждать от Киева за два дня до переговоров

Украинская делегация, скорее всего, приедет 2 июня в Стамбул на второй этап переговоров с Россией, но какого-то конструктива ждать не стоит, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Тем временем до переговоров остается два дня, а Киев до сих пор не дал ответа о своих планах по поводу очередной прямой встречи с Москвой, продолжая массированные атаки по мирным городам РФ.

«Их заставят туда поехать американские товарищи. В любом случае, сам факт переговоров лучше, чем отсутствие каких-либо контактов вообще», - прокомментировал «Звезде» политик.

Также он отметил, что поведение Киева перед переговорами говорит о многом. Например, «все эти истерики» вокруг меморандума, с просьбами передать его раньше или обнародовать.

«На предыдущем раунде договорились обменяться меморандумами на следующем. Никакой речи о том, чтобы его передавать раньше, обнародовать не шло. Если его передать раньше, они все переврут и выбросят половину из того, что есть, и расскажут сказки», - считает Картаполов.

В то же время, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что Москва до последнего будет ждать от Киева ответа.

«Мы делаем все, чтобы мирные переговоры прошли, чтобы их продолжать каким-то образом», - заявил он «Звезде».

Как сообщалось ранее, российская делегация отправилась в турецкую столицу, и с утра 2 июня будет ожидать украинских переговорщиков за столом в рамках второго раунда с соответствующими документами на руках.

На первый этап прямых переговоров сторон конфликта, украинская делегация явилась спустя сутки. Ожидалось, что встреча состоится 15 мая, но в итоге представители России и Украины сели за стол переговоров во дворце Долмабахче 16 мая. Встреча продлилась около двух часов. В таком виде процесс возобновился после трехлетнего перерыва благодаря инициативе Владимира Путина.