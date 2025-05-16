Журналисты начали собираться у дворца Долмабахче, ожидая переговоров

Журналисты со всего мира второй день ждут российско-украинских переговоров у дворца Долмабахче в Стамбуле. Как передает корреспондент «Звезды», представители СМИ вновь собираются у того же места, что и днем ранее.

На кадрах с места события видно, что рядом с дворцом дежурят местные силовики.

Напомним, что российско-украинские переговоры были запланированы на 15 мая 10.00 мск. Однако украинская сторона не приехала к назначенному времени. После этого было объявлено, что переговоры переносятся на вторую половину дня, но и к этому времени делегация Украины не прибыла.

Вчера, выступая перед журналистами, представитель российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча с Украиной переносится на 16 мая в 10.00 мск. Сказано это было сразу после окончания встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, где российская делегация объяснила четкую позицию Москвы по украинскому вопросу.